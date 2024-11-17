У "Слузі народу" прокоментували начебто дозвіл Байдена на удари України вглиб Росії

Західні ЗМІ пишуть, що президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по Росії далекобійними ракетами ATACMS. У партії "Слуга народу" це прокоментували.

Інформацію нібито про дозвіл бити по Росії американськими ракетами не залишили поза увагою у партії "Слуга народу". Про це пише 24 Канал із посиланням на Олену Шуляк.

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Це адекватна відповідь

Очільниця партії "Слуга народу" відреагувала на повідомлення The New York Times і Reuters, що Джо Байден зняв обмеження на використання далекобійної зброї щодо цілей вглиб Росії.

Це рішення може істотно змінити динаміку війни, посилюючи тиск на російські сили та послаблюючи їхню здатність до подальшої агресії,

– написала вона.

Шуляк також зазначила, що цей дозвіл є адекватною відповіддю не тільки на сьогоднішні обстріли. Це також надає Україні, яка страждає від агресії, можливість відповідати, уражаючи критичні військові цілі на території ворога.

Вона також нагадала, що про таке рішення неодноразово просив президент нашої держави Володимир Зеленський.