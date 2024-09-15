Дозвіл Україні бити Storm Shadow вглиб Росії: британський прем'єр сказав, чи є остаточне рішення

Україна вже кілька місяців просить про дозвіл завдавати ударів вглиб Росії далекобійною зброєю. Прем'єр Британії прокоментував це.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав, що остаточне рішення щодо застосування ракет Storm Shadow по цілях в тилу Росії ще не ухвалено. Він натякнув, що у цьому питанні можливий подальший розвиток.

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Відбудеться зустріч

Стармер прокоментував це після того, як поговорив із чинним президентом США Джо Байденом.

За його словами, кінцевого рішення щодо дозволу на далекобійні удари для України ще немає, але водночас подальший розвиток подій може відбутися на засіданні Генеральної Асамблеї ООН наприкінці вересня.

Очевидно, що через кілька днів ми знову зберемося на ГА ООН із ширшим колом осіб,

– пояснив британський прем’єр.

Водночас він підкреслив, що "це не була зустріч щодо конкретного потенціалу".