Німеччина не змінила позиції щодо ракет Taurus для України після дозволу США бити по Росії

США надали Україні дозвіл бити далекобійною зброєю по Росії. Однак це рішення не вплинуло на позицію Німеччини.

Так, канцлер Олаф Шольц заявив, що його країна не збирається постачати крилаті ракети Taurus Україні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на AFP та Tagesschau.

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Шольц боїться ескалації

Про цю позицію Шольца повідомив заступник речника уряду Вольфганг Бюхнер у понеділок, 18 листопада.

Він каже, що Шольц "чітко визначився" щодо цього питання і сказав, що не змінить своєї позиції навіть після того, як США частково дозволили бити по Росії ATACMS з радіусом дії 300 кілометрів.

Крилаті ракети Taurus, з якими могла б допомогти Україні Німеччина, мають значно більшу дальність – 500 кілометрів. Але Шольц "не хоче виходити за певні межі", бо боїться ескалації з Росією, і для нього важливо, "щоб ця війна не загострилася".

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус також виступає проти поставок Taurus Україні.

Наразі це не змінює нашу оцінку. Наразі немає причин приймати інше рішення,

– прокоментував рішення США він.