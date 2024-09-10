Нідерланди дозволили ЗСУ бити своєю зброєю по об'єктах у тилу Росії

Україна вже доволі довго просить про дозволи бити по території Росії зброєю союзників. У Нідерландах дозволили це робити.

Міністр оборони країни Рубен Брекельманс сказав, що українській армії дозволено завдавати ударів по всій території Росії зброєю, яку їй постачають Нідерланди. Це потрібно для захисту.

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Немає жодних обмежень

За словами міністра оборони Нідерландів, Україна має право на самооборону, тому якщо країну атакують з прикордонних районів або з російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти.

Він додав, що Україна може перехоплювати ворожі ракети зброєю Нідерландів.

Брекельманс також зауважив, що "міжнародне право не обмежується відстанню" та що "право на самооборону не припиняється за 100 кілометрів від кордону".

Ми не накладали на Україну жодних обмежень на оперативну відстань,

– наголосив він.

Також дозвіл на удари по Росії також прямо стосується винищувачів F-16, які Нідерланди передадуть Україні.

Крім того, Брекельманс закликав інших союзників зняти обмеження на використання зброї, яку вони постачають Україні.