Правильне рішення, – Макрон прокоментував дозвіл США бити ракетами вглиб Росії

Україна отримала дозвіл завдавати ударів по території Росії зброєю, яку надали США. Президент Франції відреагував на це.

Еммануель Макрон прокоментував рішення президента США Джо Байдена щодо дозволу бити по території Росії ракетами ATACMS. Про це пише 24 Канал із посиланням на Politico.

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Росія вдалась до ескалації

За словами Макрона, Байден ухвалив "хороше рішення", дозволивши Україні використовувати зброю, вироблену США, для завдання ударів по Росії.

Макрон сказав, що Байден обрав новий шлях у відповідь на ескалацію з боку Росії, яка залучила до війни військових із Північної Кореї.

Росія – єдина сила, яка прийняла ескалаційне рішення,

– наголосив президент Франції.

Вашингтон схвалив застосування Україною далекобійних ракет ATACMS для атак на територію Росії. Білий дім назвав це відповіддю на агресивні дії Москви.

Хоча за останні два роки Байден виділив Україні мільярди доларів на військову допомогу, він раніше уникав надання наступальної зброї, остерігаючись провокування масштабного конфлікту з боку Кремля. Однак тепер його адміністрація діє поспіхом, намагаючись максимально забезпечити Київ до приходу нової влади у США.