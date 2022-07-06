Коли почитав пояснення, і чекаєш пояснення пояснень: шалені меми про "дозвіл на виїзд"

Генштаб ЗСУ заявив, що військовозобов'язані будуть обмежені в пересуванні Україною й вимушені отримувати дозволи для поїздок. Українці обурювалися, та разом із тим і глузували з цієї теми.

24 канал зібрав найсмішніші жарти, меми та фотожаби, які створили користувачі. Згадали й про саму заборону, й про пояснення Генштабу, й про доручення Володимира Зеленського до міністерства та Генштабу.

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Військовозобов'язані "не зможуть покинути зону комфорту"

Громадяни України жартували над тим, коли саме їм буде потрібен дозвіл на виїзд в межах України. Мовляв, коли виходиш з квартири, їдеш в інший район міста чи просто пересуваєшся по кімнаті.

Люди жартували, що тепер без дозволу не вийдуть з хати / Меми з телеграму "Украина Online"

Згодом Генштаб ЗСУ пояснив, як слід розуміти нововведення та коли й кому дозволятимуть виїзд. Очевидно, пояснення далося не легко. Тож люди почали жартувати й над тим, що тепер потрібні пояснення пояснень.



Українці чекали пояснень Генштабу



Українці не дуже зрозуміли пояснення Генштабу / Скриншот з твітера "PhD Б*я водній чіп накрився"

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Люди жартували також щодо запланованих поїздок та того, якими вони будуть після обмежень Генерального штабу ЗСУ.



Люди сміялися над планами, які можуть зірватися через обмеження





Кепкували, що є місця, куди більше не треба буде їхати



Планували поїздки у повітряний спосіб / Фото з фейсбуку Olena Shiyan





Військовозобов'язані думали, куди поїдуть після обмежень Генштабу



Українці намагались вирішили ситуацію, яка склалась / Фото з фейсбуку Olena Shiyan

Далі – більше. Ввечері 5 липня з традиційним зверненням до українців виступив Володимир Зеленський. Президент сказав, що обіцяє народу розібратися з цим та попросив Генеральний штаб надалі не ухвалювати подібних рішень без самого Зеленського.

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Люди відразу відреагували на звернення президента України та не змогли не посміятися з ситуації, яка виникла.



Люди припускали, як виглядає ситуація з виїздом військовозобов'язаних

Українці жартували щодо дозволів, які їм доведеться отримувати / "Новинач"

Згадали і про Олексія Арестовича, який з початку повномасштабної війни завжди всіх заспокоював своїми зверненнями.





Після заяв Генштабу люди згадали про Арестовича



Українці чекають на нову послугу в застосунку Дія

