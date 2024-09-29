Нашу позицію щодо далекобійності почули, – Зеленський анонсував позитивні рішення "Рамштайну"

Президент Зеленський заявив, що його команда вже почала готуватися до "Рамштайну". Глава держави очікує, що на цьому засіданні будуть ухвалені важливі рішення для України.

У зверненні Зеленський згадав, що кожного дня Росія використовує по Україні близько сотні керованих авіабомб. За його словами, це постійне нагадування партнерам про те, що вони можуть зробити, аби зупинити цей терор.

Дивіться також Українці подолали російську ППО, ГУР провели унікальну операцію: військовий огляд від Світана

Президент нагадав, що Україна потребує більше далекобійності та більше ППО, а також сильніші санкції проти Росії.

Зараз – за цей тиждень, у різних наших перемовинах в Америці – нашу позицію, наші аргументи почули максимально детально. Так, що вже будь-які питання зайві. І вже команди – наша й партнерів – почали готуватись до "Рамштайну",

– повідомив Зеленський.

Він зазначив, що вже за півтора тижні, у жовтні на "Рамштайні" Київ та його союзники мають визначитися щодо спільних кроків та спільного бачення, як посилити тиск на Росію за цю війну й заради справедливого миру.