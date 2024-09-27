Розвідка США повідомила, що удари вглиб Росії не змінять хід війни, але загрожують НАТО, – NYT

Україна вже тривалий час намагається отримати дозвіл від партнерів на удари далекобійною зброєю вглиб Росії. Втім, розвідка США вважає, що, ймовірно, Кремль відповість на таке рішення більшою силою.

Водночас американські військові та представники Білого дому, які підтримують надання Україні ракет, вважають, що це ускладнить постачання для Росії і може допомогти зупинити наступ росіян. Про це повідомляє NYT із посиланням на американських офіційних осіб.

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Що повідомила розвідка США

Згідно з раніше невідомою оцінкою розвідки, вплив ракет великої дальності на хід війни зменшується через обмежену кількість зброї, яку має Україна, і невідомо, чи "незрозуміло, скільки ще, якщо взагалі, її зможуть озброювати партнери".

Оцінка також підкреслює можливі ризики, пов'язані з прийняттям такого рішення. За інформацією видання, ці дані частково пояснюють, чому президентові США Джо Байдену було складно ухвалити остаточне рішення.

Американські чиновники зазначили, що наразі залишається незрозумілим, яке рішення прийме президент. Критики Байдена та його радників вважають, що їх легко залякати ворожою риторикою Путіна, і що обережний підхід адміністрації до озброєння України поставив її у невигідне становище на фронті.

Натомість прихильники стратегії Білого дому переконані, що Байден зміг успішно запобігти ескалації.

Якою може бути відповідь Росії

У розвідувальній оцінці розглядаються можливі реакції Росії на рішення дозволити удари далекобійними ракетами американського та європейського виробництва. Це може включати посилення підпалів і диверсій на об'єктах в Європі, а також потенційно смертоносні атаки на військові бази США та Європи.

Американські посадовці стверджують, що більшість диверсій у Європі, які сталися раніше, були вчинені російським ГРУ. Вони вважають, що якщо Владімір Путін вирішить розширити свою тіньову кампанію у відповідь на використання західних ракет, росіяни продовжать діяти непомітно, уникаючи відкритих атак на американські та європейські об'єкти.

Деякі з головних радників Байдена вважають, що Путін, ймовірно, відреагує смертоносною силою, якщо це рішення буде ухвалене.

Який ефект можуть мати удари України вглиб Росії

Американські військові та представники Білого дому, які підтримують надання Україні західних ракет для атак вглиб Росії, стверджують, що це дозволить вражати більш віддалені російські бази і склади боєприпасів.

Це, своєю чергою, ускладнить постачання для країни-агресорки і потенційно допоможе Україні зупинити російський наступ. Вони також вважають, що це продемонструє сильну підтримку Заходу для України в умовах невизначеності щодо її перспектив на полі бою.

При цьому американські спецслужби висловлюють сумніви, що кількість наданих ракет великої дальності буде достатньою для кардинальної зміни ходу конфлікту.

Крім того, після перших атак, як вони зазначають, росіяни, ймовірно, перемістять свої склади боєприпасів, командні пункти, бойові вертольоти та інші критично важливі об'єкти за межі досяжності ракет.

За вказівкою президента Байдена, американські військові можуть надати Україні більше ракет ATACMS, але офіційні особи вказують на обмежену кількість цих ракет і необхідність зберегти резерв для власних потреб.