Присвячується нашим шановним партнерам, які говорять, що безглуздо завдавати ударів по авіабазах Росії далекобійними ракетами. Мовляв, росіяни вже і так всю авіацію відвели.

Брехня, яка омивається кров'ю

Протягом нещодавньої доби (без уточнення) російське окупаційне військо залучило до півсотні бойових літаків та близько 20 ударних гелікоптерів.

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Вороже військо здійснило понад 70 скидів КАБ, а також до 180 пусків некерованих авіаційних ракет. Крім застосування фронтових бомбардувальників "Су-34" як основних носіїв КАБ, застосовувалися штурмовики "Су-25", ударні вертольоти "Ка-52" та "Мі-24".

Перебуваючи на авіаційних базах за межами 300-кілометрової зони, "Су-25", "Ка-52" та "Мі-25" не змогли б виконувати свої бойові завдання по території України через обмежений радіус дії.

Саме тому будь-які розмови про відведення цієї авіації з цієї зони – брехня! Брехня, яка кожен день омивається кров'ю.

Якщо Україна отримає дозвіл, на завдання ударів західними далекобійними ракетами углиб території Росії на 300 кілометрів, то понад 80% російської бойової авіації не зможе виконувати бойові завдання у повітряному просторі України. Наступальні можливості російської піхоти, без підтримки з повітря, будуть підірвані на 30% від загального вогневого потенціалу, з урахуванням специфіки та ефективності.