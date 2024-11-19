Це допоможе виграти війну, – боєць ЗСУ сказав, куди потрібно бити ракетами ATACMS

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена дозволила ЗСУ використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по території Росії. Україні важливо уражати військові об’єкти ворога як на тимчасово окупованих територіях, так і в Росії.

Зокрема, наша держава повинна завдавати ударів по логістиці росіян. Це 24 Каналу зауважив заступник командира батальйону ударних безпілотників 92-ї бригади "Ахілес" Олесь Маляревич.

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Важливо бити по логістиці ворога

Олесь Маляревич зазначив, що для ЗСУ не має бути обмежень щодо використання західної зброї по території Росії. Тому що проти України воює потужний ворог, який застосовує будь-які засоби для того, щоб знищувати українців.

"Воїн виграє битву, а війну – логістика. Треба бити по логістиці. Це аеродроми, точки забезпечення, склади. Їх потрібно знищувати далекобійною зброєю постійно, щоб на лінії фронту вони не отримували ні палива, ні боєприпасів, ні живої сили у достатній кількості,

– підкреслив він.

За словами заступника командира батальйону ударних безпілотників 92-ї бригади "Ахілес", Заходу варто було надавати Україні такі дозволи ще з березня 2022 року.

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада у Брянській області пролунали вибухи на ворожому арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління. Росіяни бідкаються, що це нібито була атака ATACMS.