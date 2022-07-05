У ЗСУ пояснили, кому не потрібен спеціальний дозвіл для виїзду за межі місця проживання

Українців 5 липня збурили новиною від Генштабу. Тепер військовозобов'язаним потрібен дозвіл, щоб їздити Україною.

Згодом пояснили, що мали на увазі отримання дозволу не завжди, а лише, коли впорядковують облік осіб, які змінюють місце проживання. А Валерій Залужний опублікував порядок надання відповідного дозволу.

До теми Залужний опублікував порядок надання дозволу на виїзд для військовозобов'язаних

Кому не можна, а кому дозволяють виїжджати

Дозвіл на виїзд не дають українцям, які виключені з військового обліку. Підставою для виїзду для них є запис чи відмітка про виключення з військового обліку у військовому квитку.

Не дають дозволу тим, хто їде у відрядження і є військовозобов'язаними заброньованими у період мобілізації та на воєнний час при наявності паспорта громадянина України, військового квитка, посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час або завіреного керівником ТЦК та СП витягу з наказу Міністерства економіки України та посвідчення про відрядження.

Також не дають такого дозволу для призовників, військовозобов'язаних та резервістів, знятих з військового обліку, які вибувають в іншу місцевість України до нового місця проживання. Підставою для їх виїзду є відповідна відмітка про зняття з військового обліку.

Натомість керівник ТЦК та СП дозволяє виїжджати призовникам, яким надали відстрочку. Військовозобов'язаним та резервістам, які не підлягають призову на момент мобілізації та заброньованим особам на цей момент. Також решті резервістів можуть дозволити виїзд з певних поважних причин.

Що відомо про дозвіл на виїзд для військовозобов'язаних

Українців таке повідомлення від Генштабу обурило. Люди почали писати свої думки в соцмережах. Зокрема, що може початися хаос, постраждає економіка та інше. В ЗСУ одразу ж взялися пояснювати та заспокоювати.

Відомо, що наразі триває процес удосконалення нормативно-правової бази, яка вже діє. Таку норму вже заклали у законі України про загальний військовий обов'язок і військову службу, який діяв ще з 1992 року. Тобто така норма вже була закладена. Однак наразі для виконання цієї норми у межах унормування цього процесу Генеральний штаб відпрацював відповідний перелік. Раніше обмежень не було, але зараз триває війна.

З'ясувалося, що пересування не завжди означає необхідність отримання спеціальних дозволів. Генштаб мав на увазі впорядкування обліку осіб, які змінюють місце проживання. Усе за схваленими раніше законами й нічого нового тут нема.

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