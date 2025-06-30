Дозвіл на виїзд за кордон від ЛОВА за листами "від імператора Александра": реакція прокуратури

Видання NGL.media заявляє, що Львівська обласна військова адміністрація погоджувала виїзд чоловікам за кордон за листами від неіснуючої громадської організації. З'явилася реакція прокуратури.

Відповідно до розслідування ЗМІ, Львівська ОВА допустила виїзд за кордон вісьмох чоловіків за листами від фейкової організації "Гуманітарна надія нації". Сім з них не повернулися. Цікаво, що листи до адміністрації підписувалися автографом російського імператора Александра III, передає 24 Канал.

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Прокуратура починає розслідування

Надвечір, 30 червня, Львівська обласна прокуратура відреагувала на інформацію у ЗМІ про те, що посадова особа неіснуючої організації організовувала виїзд військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України. Зокрема, пред'являючи Львівській обласній військовій адміністрації відповідні листи, які вносились до системи "Шлях".

Відтак, реагуючи на даний факт, Галицькою окружною прокуратурою міста Львова зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 332 КК України (незаконний перетин державного кордону). Досудове розслідування доручено територіальному органу поліції.