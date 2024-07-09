У Байдена відповіли, чи дозволять бити по аеродромах Росії після удару по "Охматдиту"

Росія продовжує атакувати цивільні об'єкти в Україні. У адміністрації президента США Джозефа Байдена розповіли, чи дозволять після цинічного удару по "Охматдиту" бити по аеродромах Росії своєю зброєю.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США не скасовуватимуть обмежень щодо використання американської зброї для ударів по території Росії. Він зробив цю заяву після цинічної атаки росіян 8 липня.

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Україна може бити по прикордонню

Він наголосив, що Україна може використовувати надане озброєння "лише на кілька кілометрів через кордон".

США не змінюють своєї позиції. Кілька тижнів тому президент Джо Байден дозволив використовувати американську зброю для ураження цілей на території Росії в районі державного кордону,

– пояснив він.

Водночас Кірбі уникнув відповіді на запитання, чи можуть США дозволити Повітряним силам ЗСУ завдавати удари по військових аеродромах вглибині Росії, на яких базується ворожа стратегічна авіація.

Крім цього, Кірбі також анонсував реакцію США на атаку росіян на найбільшу дитячу лікарню "Охматдит". За його словами, вже цього тижня Путін зможе побачити дуже сильний набір сигналів і повідомлень про те, що він не може перечекати НАТО, не зможе перечекати Сполучені Штати.