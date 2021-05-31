ДП "Антонов" святкує 75 річницю заснування: історія флагману авіапрому

Українське держпідприємство "Антонов" відзначає 75 річницю від створення. Авіаційний концерн відомий по всьому світу завдяки унікальній продукції. Зокрема, гігантській "Мрії", пасажирському Ан-24 чи вантажному "Руслан".

До складу концерну "Антонов" входять конструкторське бюро, лабораторії, експериментальний завод і випробувальний комплекс для розробки літаків.

До речі Українські літаки Ан-124 у жорсткі терміни перевезли обладнання в Африку: фото

Історія створення

Ще у 1920 році це був державний авіаційний завод №12. Він працював на базі невеликих ремонтних майстерень. Спочатку на заводі не будували вітчизняні літаки, а ремонтували зарубіжні. Однак з 1925 розпочали виробляти і свої.

Коли тривала Друга світова війна, під час німецької окупації, завод не працював. Однак потім відновив свої потужності. Так, 31 травня 1946 року Міністерство авіаційної промисловості вирішило створити Дослідницьке конструкторське бюро на базі Новосибірського заводу. Головним конструктором призначили Олега Костянтиновича Антонова. Власне, тому й підприємство має назву "Антонов".

Влітку 1952 бюро переїхало до Києва.

Найвідоміші літаки підприємства:

Легендарний кукурудзник Ан-2.

Військово-транспортний літак Ан-12.

Ан-22 "Антей".

Пасажирський Ан-24.

Вантажний Ан-124 "Руслан".

"Гігант" Ан-225 "Мрія".



Олег Антонов / Фото antonov.com

Ан-225 "Мрія" – найбільший у світі літак

ДП "Антонов" відомий виробництвом найбільшого найважчого у світі транспортного літака. Розмах крил гіганта становить майже 90 метрів, що співмірно з довжиною футбольного поля. Максимальна споряджена маса – 640 тонн. Літак може брати на борт 250 тонн вантажу.

Літак на підприємстві почали розробляти у 1985 році, процес зайняв 3 роки. Головним конструктором був Петро Балабуєв.

Українська "Мрія" має понад 240 світових рекордів. Літак транспортував найважчі та найбільші вантажі в історії авіації. Міжнародна федерація повітроплавання у листопаді 2004 року внесла "Мрію" до Книги рекордів Гіннеса.



"Мрія" / Фото antonov.com

Сучасна історія: як розвивається підприємство

У 2020 – 2021 роках розвиток концерну набрав обертів. Наприклад, Міноборони та держпідприємство "Антонов" у грудні 2020 року підписали меморандум про співпрацю за участю президента Володимира Зеленського. Він передбачає будівництво 3 нових літаків Ан-178 для Збройних сил України. Це сталось вперше за 30 років Незалежності.

До речі, раніше Зеленський хотів створити національну авіакомпанію, яка б працювала на рівні провідних авіаліній. Замовлення на літаки у такому разі теж отримуватиме "Антонов".