ДПСУ допомагає жінкам з дітьми перетнути кордон: кадри з пункту пропуску

Прикордонники та митники допомагають жінкам з дітьми перетнути кордон. Зокрема, така ситуація у пункті пропуску "Рава-Руська" на Львівщині.

Частина українців на тлі війни з Росією їдуть за кордон, зокрема в Польщу. Жінкам з дітьми перетнути межу держав допомагають співробітники Держприкордонслужби.

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ДПСУ допомагають жінкам з дітьми перетнути кордон

У пункті пропуску "Рава-Руська" прикордонники Львівського загону з працівниками митниці допомагають подорожнім, які виїжджають у Польщу,

– зазначили у ДПСУ.

Зокрема, для забезпечення більш комфортних умов організували додаткові автобуси, якими жінок та дітей перевозили через кордон.

Черги на кордонах

У Держприкордонслужбі раніше повідомили, що на західному кордоні України збільшується пасажиропотік, відповідно й черги. Зокрема, на виїзді в Польщу у пункті пропуску "Ягодин" станом на 18:00 було 2 500 автівок, "Шегині" – 1 600, "Устилуг" – 1 400.

На кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску перебували загалом приблизно 270 автомобілів, з Угорщиною – 220, Румунією – 1 100.

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