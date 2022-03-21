У ДПСУ надали актуальну інформацію про черги на кордоні

21 березня 2022 , 14:40
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Джерело:

Державна прикордонна служба України

У Держприкордонслужбі повідомили актуальну інформацію щодо черг на кордоні. Практично на всіх пунктах пропуску немає черг.

Держприкордонслужба опублікувала інформацію про черги на кордоні станом на 14 годину 21-го березня. Абсолютно немає черг на кордонах з Румунією та Молдовою.

Варте уваги Минулої доби з України виїхали майже 47 тисяч осіб, а 20 – повернулися

Невеликі черги в пункті пропуску "Шегині". Також слід зауважити, що КПП "Тиса" – не працює.

Польща

  • "Ягодин" – 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Устилуг" – 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Угринів" – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Рава–Руська" – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Грушів" – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Краківець" – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів
  • "Шегині" – 10 л/а, 0 автобуси, 40 пішоходів;
  • "Смільниця" – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словаччина

  • "Малий Березний" – 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Ужгород" – 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.
  • "Малі Селменці" – 0 пішоходів.

Угорщина

  • "Тиса" – 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години);
  • "Косино" – 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Лужанка" – 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Вилок" – 0 л/а, 0 пішоходів.
До уваги. На кордоні з Румунією та Модовою – черг немає.

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Автор: Михайло Гема