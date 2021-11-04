У ДПСУ не бачать збільшення російських військ біля кордонів

Прикордонники стежать за ситуацією біля кордонів України. Заспокоюють, що поблизу немає скупчення військ окупантів.

Біля українського кордону не бачать руху техніки або військових держави-агресорки. Про це заявив спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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Що відомо про стягування військ

Про перекидання російських військ до кордонів України повідомило 30 жовтня писало видання The Washington Post. У США зазначили, що російська 1 гвардійська танкова армія перекидає сили та засоби ближче до кордонів України.