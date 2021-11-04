У ДПСУ не бачать збільшення російських військ біля кордонів
Джерело:"РБК-Україна"
Прикордонники стежать за ситуацією біля кордонів України. Заспокоюють, що поблизу немає скупчення військ окупантів.
Біля українського кордону не бачать руху техніки або військових держави-агресорки. Про це заявив спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.
До теми Що буде завтра, ми не знаємо, – експерт пояснив паніку через війська Росії біля кордонів України
Що відомо про стягування військ
Про перекидання російських військ до кордонів України повідомило 30 жовтня писало видання The Washington Post. У США зазначили, що російська 1 гвардійська танкова армія перекидає сили та засоби ближче до кордонів України.
Однак в Україні це спростували. Розвідка не зафіксувала станом на 1 листопада стягування окупаційних військ. Там наголосили, що це елемент спеціальних інформаційно-психологічних дій.
Після цього видання Politico показало світлини, які зробили за допомогою супутника. Фотографії свідчать про скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії. Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов вважає заяви про російські війська свідомою дезінформацією.
У Кремлі теж відреагували на повідомлення у ЗМІ. Там сказала, що пересування російської військової техніки та військових підрозділів на території країни є виключно справою Москви.Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський на королівському прийомі у Глазго зустрівся з американським колегою Джо Байденом. Ця зустріч була незапланованою. Важливо, що вдалось поговорити про ситуацію на Донбасі.