Прикордонники викрили масштабну схему перепродажу сотень БпЛА армії

Працівники ДПСУ знешкодили угруповання, яке привласнювало військові безпілотники та повторно продавали їх до війська. Правоохоронці затримали 16 осіб і вилучили сотні дронів та десятки мільйонів гривень.

Масштабна спецоперація охопила Київ та дев'ять областей країни, де силовики провели понад 100 санкціонованих обшуків. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

Що відомо про схему?

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад 600 безпілотників різного типу, з яких понад 200 одиниць уже офіційно ідентифікували як майно військових частин. Крім БпЛА, правоохоронці виявили понад 13 мільйонів гривень готівки, приблизно 400 тисяч доларів, 700 грамів золота, дев'ять кілограмів срібла, ювелірні вироби, 15 автомобілів, зброю, набої та комп'ютерну техніку з 3D-принтерами.

Угруповання діяло щонайменше з грудня 2025 року та налагодило повний цикл скуповування й легалізації майна. Організатори знаходили військовослужбовців через особисті зв'язки, інтернет-оголошення та спеціальний телеграм-канал, купуючи закріплені за частинами апарати за заниженими цінами. Для приховування нестачі безпілотники документально списували як знищені або втрачені під час ведення бойових дій.

Після викупу апарати звозили до спеціально облаштованих підпільних майстерень на Дніпропетровщині, де майстри змінювали їхні ідентифікаційні ознаки. Фахівці затирали оригінальні серійні номери на корпусах, переклеювали QR-коди, змінювали маркування та оновлювали програмне забезпечення контролерів, повертаючи вживаній техніці товарний стан нових виробів.

Оновлені дрони продавали військовим частинам ЗСУ за бюджетні кошти через підконтрольні комерційні підприємства. Наразі слідство вже встановило щонайменше шість військових частин, які встигли отримати та поставити на баланс близько 200 фальсифікованих безпілотників.

Фігурантам інкримінують привласнення військового майна в умовах воєнного стану та легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом. Частині підозрюваних суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а правоохоронці встановлюють причетність командування військових частин до незаконного відчуження техніки.

ДПСУ викрили корупційну схему: дивіться відео

Нагадаємо, у вересні НАБУ й САП вручили підозри посадовцю Державної прикордонної служби України та власнику приватної компанії. Зловмисники отримували неправомірну вигоду за безперешкодне постачання дронів.