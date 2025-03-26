У ДПСУ заперечили зриви в поставках боєприпасів за контрактами на 23 мільярди гривень

У Державній прикордонній службі заявляють про постійний контроль над процесом поставок у рамках делегування закупівель для ЗСУ: дебіторська заборгованість із порушенням строків виконання із компанією "PHU Lechmar" на 1,7 мільярда гривень не стосується контракту від МОУ на 23 мільярди.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Держприкордонслужби, полковника Андрія Демченка в коментарі "Українській правді".

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Непоставлена у визначені терміни продукція на суму майже 1,7 мільярда гривень протермінована на місяць і мала бути поставлена в кінці лютого цього року. Однак це пов'язано з форс-мажорними обставинами, що підтверджено уповноваженими на те органами, передбачено умовами контракту, і які можуть виникати під час виконання контрактів. При цьому, в даному випадку це не стосується поставки боєприпасів, а також до контрактів на суму у 23 мільярди гривень,

– заявив Демченко.

Речник ДПСУ каже, що тему 23 мільярдів гривень, делегованих Державній прикордонній службі для закупівлі боєприпасів для потреб ЗСУ, продовжують використовувати для маніпуляцій. Зокрема, зараз, використовуючи дані від ДПСУ, отримані й оприлюднені народним депутатом Ярославом Железняком, перекручується інформація, щодо поставок і постачальників, додає речник прикордонників.

Згадуючи відповідь ДПСУ нардепу, Демченко зазначив: вказана там дебіторська заборгованість за державними контрактами укладеними ДПСУ з постачальником "PHU Lechmar" Sp.z.o.o. у 2024 році становить 26,5 мільярда гривень. Власне дебіторська заборгованість це термін від оплати за продукцію до поставки у визначені контрактом терміни. Маніпулятивно говорити, що цей термін призвів до дебіторської заборгованості, наголошує речник.

Демченко нагадав, що крім делегування закупівлі на 23 мільярди у 2024 році Державній прикордонній службі України виділяли також суми на 5,8 мільярда та 31,1 мільярда. Сукупно це – майже 60 мільярдів гривень. Враховуючи дебіторську заборгованість у 26,5 мільярда гривень, Збройним силам України вже передано закуплених засобів на решту суми.

Щодо дебіторської заборгованості у 26,5 мільярда гривень. Зазначу, що 23 мільярди із них, це делегування на закупівлю в кінці листопада 2024 року, оплата за контрактами була здійснена в кінці грудня 2024 року, терміни поставок не вийшли й передбачені впродовж року. Тобто по сумі у 23 мільярди гривень простроченої дебіторської заборгованості на цей час немає. Решта суми дебіторської заборгованості стосується попередніх делегувань на закупівлю і по частині коштів терміни поставок ще не вийшли.

В свою чергу ДПСУ постійно здійснює контроль за станом погашення дебіторської заборгованості та забезпечує претензійну роботу у разі порушення контрагентами зобов'язань за контрактами,

– наголосив Демченко.