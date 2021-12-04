ДПСУ заперечує заяву Білорусі про "перетин держкордону"

У Держприкордонслужбі України повідомили, що вертоліт Мі-8 у суботу, 4 грудня, не порушував повітряний простір Білорусі.

Помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що Україна проводить на кордоні з Білоруссю масштабні навчання. Зокрема, у процесі використовують авіацію та безпілотники.

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Водночас жодного перетину кордону з боку української авіації не було. Українські прикордонники спростували заяву білоруської сторони.

В охороні і моніторингу кордону активно використовується авіація, однак те, що заявила сьогодні білоруська сторона про порушення повітряного простору – не відповідає дійсності,

– наголосив Демченко.

Заява Білорусі про Мі-8

Білорусь у суботу, 4 листопада, заявила, що український вертоліт Мі-8 нібито порушив її повітряний простір. Він летів на висоті близько 100 метрів.

Мовиться, що вертоліт начебто залетів на територію Білорусі на глибину до 1 кілометра.

Відповідний інцидент нібито зафіксували близько 12:00 у районі пропуску "Нова Рудня".

Окрім того, Білорусь наголошувала, що начебто вже повідомила про інцидент українську сторону.

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