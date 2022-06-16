Драгі, Шольц та Макрон приїхали до Києва: чому українці кричать "зрада"

Драгі, Шольц та Макрон разом в українському поїзді. Це історичне фото. Насправді. Українці незадоволені підтримкою Європи.

Українці взагалі постійно незадоволені. Українські політики у курсі. Тепер у курсі та європейські політики.

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І взагалі, чому вони не в плацкарті?

Українці кричать "зрада". Макрон, мовляв, схиляє нас до переговорів із Путіним. Макрон дійсно сказав, що ми приречені на переговори з Путіним чи хтось там у цей момент буде в Кремлі за головного. Але він сказав про це наприкінці фрази.

А на початку прозвучало, що Україна має виграти цю війну, "Ми" маємо їм у цьому допомогти і потім все одно будуть переговори.

При цьому французи говорять навіть про перемогу, які включають повернення Криму. Так, зафіксувати це треба на переговорах. То що з цим хтось сперечається? Чи очікуємо, що ми увійдемо до Кремля і спалимо Москву? А якщо ні, то як закінчити це без переговорів?

Чи Макрон має заспівати пісню "Путін – х...ло" і лише тоді українці будуть задоволені президентом, якого собі обрали французи? Так тільки тоді буде розірвано канал дипломатичного зв'язку із Путіним.

До речі, якщо хтось думає, що Макрон отримує задоволення від дзвінків Путіна, він сильно помиляється. Макрон змушений годинами спілкуватися з шаленим кремлівським дідом, десятихвилинні цитати якого змушують нас рвати на собі волосся і кричати.

А Макрон слухає це годинами. Він що, мазохіст? Можливо, можна зрозуміти, що це його роль. Комунікатор від Заходу. Щоб не перервати зв'язок. Щоб наприкінці, коли допомога Заходу Україні допоможе викинути Путіна до дідька з нашої землі, можна було сісти та поговорити. І за столом був хтось, хто б цю розмову модерував. Чи ви хочете бачити там Ердогана, який у ході справи відпише собі Крим?

Макрон змушений годинами спілкуватися з Путіним / Фото Getty Images

Важливо Навіщо Україні візит Макрона, Шольца та Драгі

Це справді дивна історія. У нас завжди були сильні очікування Німеччини. І як від країни, і як від лідера Європейського Союзу. І дуже багато заяв лідера Німеччини розходяться зі справою. Але, якщо подивитися на статистику військової допомоги, то німці несподівано опиняться на четвертому місці. Цифри говорять точніше, ніж емоції.

Плюс, вкрай важливою є роль Німеччини як лідера Європейського Союзу. А ті санкції, які Європа ввела проти Росії, вже дуже перевершують наші найсміливіші очікування. Так, вони нижчі за бажання. Але більше за очікування.

А Драгі?

Позиція Італії зараз найбільш проукраїнська, ніж ми могли уявити. Так, Європа дає нам небагато зброї. Та й ринок зброї, зараза, такий складний та специфічний. Усі ці обмеження на реекспорт тощо.

Але біда в тому, що Європа давно жила у світі, в якому зброя просто не потрібна. У якому війна неможлива у принципі. А якщо що, завжди є США та їхня армія. І тому відбулася демілітаризація Європи. Їм просто реально мало є що дати нам.

Українці незадоволені. А росіяни? Адже логічно, якщо українці незадоволені Макроном та Шольцем, то росіяни мають бути задоволені? Адже українці думають, що Шольц та Макрон – великі друзі Путіна? А росіяни різко скорочують постачання газу до Німеччини та Франції. Прям дуже різко.

Прям зараз, коли ЄС готується надати Україні статус кандидата, коли Макрон, Шольц і Драгі їдуть потягом. Потік "Північним потоком" скоротився більш ніж на 50%. Відчули німці. Відчули французи. Навряд чи це результат "задоволеного Путіна". Навряд чи пасквіли Медведєва, які він, не приходячи до тями, пише у свій телеграм брудні лайки як про Україну, так і про Шольца, свідчать про велику дружбу.

Європа купує російський газ та нафту? Так, поки що купує. Але, наприклад, експорт російського газу в країни "не колишнього СРСР" цього року впали на 30%. Нафтове ембарго призведе до того, що продажі нафти в країни ЄС до кінця року впадуть у 10 разів. Це все, до речі, призводить, зокрема, й до уповільнення економіки Європи.

Чи можна було б скоротити більш різко? Так напевно. Якби політики забули про інтереси своїх виборців. Але тоді б у Європі обрали інших політиків. І вже тоді фото лідерів Німеччини, Франції та Італії в українському поїзді було б неможливою фантастикою. Світ просто складніший, ніж нам здається.

І так, російська пропаганда нікуди не поділася. І в Україні також. Багато тарганів ще вилізуть зі своїх щілин. А частина вже повилазила. І на що, як ви думаєте, вони кинуть усі свої зусилля? Коли вже не можна буде говорити українцям, що Росія хороша. Вся міць російської пропаганди буде спрямована на ідею "Захід поганий". Напевно, не варто їм допомагати.

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