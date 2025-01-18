На гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка, – ЗМІ

На Драгобраті загинула туристка, впавши з підіймача. Про інцидент повідомили очевидці в соціальних мережах.

Вона втратила рівновагу та скотилася вниз. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Главком".

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Що відомо про інцидент на Драгобраті

На гірськолижному курорті Драгобрат сталася трагедія – загинула туристка. Про інцидент повідомили свідки в соціальних мережах.

За попередніми даними, дівчина каталася на лижах і не змогла втриматися на бугельному підіймачеві. Втративши рівновагу, вона впала вниз і отримала смертельні травми через зіткнення з гострим елементом захисного паркану.

Коментарі очевидців / Фото з соцмереж

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Усі деталі трагедії з’ясовуються, офіційної інформації поки що немає.

Нагадаємо, 11 січня у готелі на курорті Драгобрат сталася пожежа, ймовірно, через вибух газового балона. Для ліквідації вогню було направлено рятувальників з міст Рахів та Хуст, а також із села Ясіні. Через пожежу 20 відпочивальників евакуювали.