Драпатий підтвердив трагедію на полігоні у Дніпропетровській області

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий підтвердив наявність трагедії, що сталася на полігоні у Дніпропетровській області. Туди окупанти здійснили ракетний удар.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис у телеграм-каналі Михайла Драпатого.

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Як Михайло Драпатий відреагував на трагедію

Михайло Драпатий зазначив, що трагедія на полігоні у Дніпропетровській області – це жахливий наслідок ворожого удару. Генерал зауважив, що війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо.

З усього серця висловлюю найщиріші співчуття родинам загиблих, побратимам і всім, хто знав наших воїнів. Наразі триває розслідування обставин трагедії. Я особисто стежу за кожним кроком, щоб з'ясувати все посекундно. Бо мені теж болить. Бо зсередини роз'їдає гнів,

– сказав він.

Командувач Сухопутних військ підкреслив, що чекав на перші дані, щоб не бути голослівним стосовно ворожого удару по полігону. Однак тепер попередив, що кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, – усі понесуть відповідальність.

"Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами. Передбачаю, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії. Але я цього не допущу. Призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли "відмазатися"", – підкреслив Драпатий.

Він також зауважив, що вимагатиме найсуворішого покарання для тих, хто у роки війни продовжує недбало та формально виконувати свої обов'язки, тих, хто "затягує" військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих. Генерал сказав, що всі такі люди ганьблять Збройні Сили України.

Ми є свідками несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків. Закликаю ще і ще раз всіх генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ Збройних Сил України: ми повинні позбутися формалізму, бюрократії та легковажності. Кожен із нас несе відповідальність за життя своїх побратимів. І в бою, і в тилу,

– резюмував Михайло Драпатий.

Як стало відомо про трагедію на полігоні в Дніпропетровській області

Міноборони Росії 2 березня оприлюднило відео, на якому зафіксовано приліт касетної боєголовки по скупченню особового складу ЗСУ. Удар був завданий, імовірно, по місцях дислокації 157-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на полігоні "Новомосковський" біля села Черкаське.

Внаслідок цієї атаки загинули та постраждали люди. Потім цю трагедію підтверджували у телеграм-каналах, авторами яких є наші військові.

Водночас попри кілька попереджень про ракетну загрозу, про сам ракетний удар на Дніпропетровщині до повідомлення Михайла Драпатого офіційно не повідомлялося.