Це може бути привід для обмеження прав росіян, – боєць ЗСУ про "інцидент" під Брянськом
У Росії 2 березня заявили начебто на територію Брянської області зайшли "українські диверсанти". Втім, цілком ймовірно, що це провокація Кремля, щоб обмежити права росіян.
Так, останнім часом в Росії багато чого відбувається і ця тенденція має продовжуватися. Таку думку 24 Каналу висловив народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.
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Кремль може шукати спосіб ще більше обмежити права росіян
Історія з нібито "українськими диверсантами" може мати кілька версій. Зокрема, це може бути як партизанський рух на території Росії, так і свідома провокація Владіміра Путіна для того, щоб мобілізувати громадян країни-агресорки.
Костенко пригадав, коли російський диктатор шукав привід увійти в Чечню, то не цурався навіть підривати багатоповерхові будинки свого населення.
Росія може зробити все, що завгодно для того, щоб донести щось до своїх людей або якось обмежити їхні права,
– зазначив полковник СБУ.
Так, після тих підривів у Росії були ухвалені закони, які сильно обмежували права населення. Водночас росіяни аплодували цьому, бо це нібито робилося для їхньої безпеки. Наразі ж Кремль може заборонити населенню, наприклад, виходити після 18 години вечора або у такий спосіб підняти попит на мобілізацію.
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"Зараз робити висновки зарано, треба подивитися до чого це призведе – мають бути наслідки. Якщо Росія зараз включиться та почне ще більше обмежувати права людей, хоча росіяни й так безправні, то все стане зрозумілішим", – сказав Костенко.
На його думку, чекати доведеться недовго. Так, невдовзі можуть бути якісь законодавчі акти щодо обмеження прав громадян країни-агресорки й тоді можна буде робити висновки.
"Українські диверсанти" в Брянську: що відомо
- Російські пропагандисти 2 березня почали поширювати фейк нібито до Брянської області зайшла "українська ДРГ". Утім, за словами військового експерта Олега Жданова, це лише звичайна операція спецслужб країни-агресорки.
- Зокрема, про це свідчить і розголос, якого набув інцидент. Адже зазвичай, коли справа стосується України, російська влада і пропаганда намагаються максимально її замовчати.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив, що подібні недолугі провокації в Росії можуть повторюватися в майбутньому. У такий спосіб Кремль намагатиметься мобілізувати свої спільноти.
- Ба більше, наступні "вистави" Кремля можуть бути масштабніше. Вони можуть навіть влаштувати якийсь теракт і підірвати щось як робили це раніше, в інших війнах.
- Водночас кремлівський диктатор Владімір Путін відреагував на фарс, який Росія влаштувала у Брянській області. Путін заявив про нібито "теракт" та традиційно звинуватив міфічних "неонацистів".