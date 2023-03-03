Це може бути привід для обмеження прав росіян, – боєць ЗСУ про "інцидент" під Брянськом

У Росії 2 березня заявили начебто на територію Брянської області зайшли "українські диверсанти". Втім, цілком ймовірно, що це провокація Кремля, щоб обмежити права росіян.

Так, останнім часом в Росії багато чого відбувається і ця тенденція має продовжуватися. Таку думку 24 Каналу висловив народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

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Кремль може шукати спосіб ще більше обмежити права росіян

Історія з нібито "українськими диверсантами" може мати кілька версій. Зокрема, це може бути як партизанський рух на території Росії, так і свідома провокація Владіміра Путіна для того, щоб мобілізувати громадян країни-агресорки.

Костенко пригадав, коли російський диктатор шукав привід увійти в Чечню, то не цурався навіть підривати багатоповерхові будинки свого населення.

Росія може зробити все, що завгодно для того, щоб донести щось до своїх людей або якось обмежити їхні права,

– зазначив полковник СБУ.

Так, після тих підривів у Росії були ухвалені закони, які сильно обмежували права населення. Водночас росіяни аплодували цьому, бо це нібито робилося для їхньої безпеки. Наразі ж Кремль може заборонити населенню, наприклад, виходити після 18 години вечора або у такий спосіб підняти попит на мобілізацію.

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"Зараз робити висновки зарано, треба подивитися до чого це призведе – мають бути наслідки. Якщо Росія зараз включиться та почне ще більше обмежувати права людей, хоча росіяни й так безправні, то все стане зрозумілішим", – сказав Костенко.

На його думку, чекати доведеться недовго. Так, невдовзі можуть бути якісь законодавчі акти щодо обмеження прав громадян країни-агресорки й тоді можна буде робити висновки.

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