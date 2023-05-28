Абсолютно вражені, – депутат зі США розповів, як Захід відреагував на "звільнення" Бєлгорода

Операція РДК та легіону "Свобода Росії" зі "звільнення" Бєлгородщини справила неабияке враження на Захід. Там здивовано спостерігають, як руйнується міф про "всемогутню" Росію.

Визвольний рух у Росії розпочався з Бєлгородщини. Російський добровольчий корпус та легіон "Свободи Росії" оголосили, що їхня операція на цьому не завершиться. Захід дуже здивований цим розвитком подій. Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін.

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Міф зруйновано

У США за подіями в Росії спостерігають з певним захватом і здивуванням. Їх абсолютно вражає, як міф про "потужну" і "велику" Росію з тріском розбився об реальність.

Зараз ми бачимо, що у Заходу почалось "пробудження". Це говорить про те, що вже коли Росія програє війну, санкції не будуть автоматично зняті. Росії такого не вибачать,

– зазначив Юрій Рашкін.

Країні-терористу дуже дорого обійдеться війна в Україні та залякування всього цивілізованого світу. Крім того, це допоможе перейти на зелену енергетику, адже світ поступово відмовлятиметься від російських нафтопродуктів.

"Як Росія зараз розвалюється – в якомусь сенсі потішно спостерігати зі Штатів", – підкреслив депутат зі США.

Зокрема, мовиться про те, як змінилась реакція влади на деяких політичних та військових діячів. Наприклад, Євгєній Пригожин не цурається тепер критикувати самого Владіміра Путіна. Усі його провокативні заяви фактично "сходять з рук". Щобільше, його інтерв'ю перекладають та читають за кордоном.

На Захід він створює "незабутнє враження", проте не у сенсі захоплення. А в сенсі бездіяльності Путіна. Схоже, влада "бункерного" починає хитатися.

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Чорна смуга для Росії

До певної міри зараз у часі збіглись три дуже цікаві події: контрнаступ ЗСУ, чвари російських еліт та частковий супротив російського населення.

Страх мав зіграти злий жарт над Росією. І він зіграв. Росіяни добре розуміють страх та гроші. Зараз цей страх активізувався, після цього ми побачили більше виття від Пригожина, поступове невдоволення та повну незахищеність Росії,

– зауважив Рашкін.

Росія не може ані збити безпілотник над Кремлем, ані захистити власні кордони. На Заході дивляться на це, мліючи.

Варто зауважити, що генерал Бен Ходжес та генерал Марк Гертлінг, знаючи російську армію, робили доволі сміливі на той час прогнози у війні Росії з Україною. Натомість експерти, які дивились на цифри, заявляли, що Росія не може програти, бо ж у неї "стільки всього". Вони й показали, яке обмежене у них розуміння ситуації.

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