ЗСУ ліквідують залишки ДРГ, – в ОТУВ "Харків" про ситуацію на кордоні з Росією

У селі Сотницький Козачок, що вздовж кордону з Росією, українські військові продовжують виявляти та знищувати залишки російських диверсантів.

Про це в етері телемарафону розповів речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх, інформує 24 Канал. За його словами, на Харківському напрямку за добу відбулося 19 бойових зіткнень поблизу Липців, Вовчанська та Сотницького Козачка.

Дивіться також Відкинули окупантів і добиваємо на території Росії: розмова з комбатом про бої на Харківщині

Яка ситуація біля Сотницького Козачка

Сотницький Козачок – це дуже маленьке село, смуга вздовж кордону з Російською Федерацією. Як пояснив Повх, йдеться про буквально сотні метрів української землі, на які спробувала зайти російська диверсійно-розвідувальна група.

Наразі тривають заходи з виявлення її залишків та ліквідації. Ми не коментуємо тактичні дії наших військ в режимі реального часу. Коли відбудуться завершення дій – обовʼязково повідомимо,

– розповів він.

Втім, ситуація у зоні відповідальності ОТУВ "Харків" залишається складною. Наприклад, там протягом 4 липня російська армія здійснила сім авіаударів, 22 атаки дронами-камікадзе та 334 обстріли.

"Інтенсифікація бойових дій в районі Липців відбулася фактично у всій зоні відповідальності. Говорити про те, що росіяни надмірно ввели додаткові підрозділи, буде неправильно", – каже речник.

Однак, за його словами, ворог робить це постійно, оскільки Сили оборони України вибивають передові підрозділи російської окупаційної армії, тому вони змушені проводити ротацію.

. Село Сотницький Козачок розміщене на кордоні із Росією, в Золочівській громаді Богодухівського району Харківської області.

Напередодні стало відомо, що російська диверсійно-розвідувальна група зайшла в село Сотницький Козачок. Перед цим ворожа ДРГ вже намагалася зайти до Сотницького Козачка 27 червня. Тоді речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що українські прикордонники зупинили ворога біля населеного пункту.