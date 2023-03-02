"То вагнерівці додому вертаються": мережа висміяла маячню росіян про "ДРГ" під Брянськом

Росіяни вигадали маячню про нібито "українську ДРГ" у Брянській області. Мережа вибухнула мемами та реакціями українців на чергову брехню Кремля.

Користувачі мережі жартують, що, ймовірно, "диверсанти" навіть не знають жодного слова українською мовою. 24 Канал зібрав найцікавіші реакції українців на маячню росіян.

До теми "ДРГ" у Брянській області: показуємо на карті, де розташований регіон

Українці висміяли вигадки росіян про "українську ДРГ" під Брянськом

Люди почали жартувати, що нібито то не "ДРГ" зайшла у Брянську область, а ПВК "Вагнера" повертаються додому.

То "Вагнера" додому через Брянськ вертаються, "водочкі прінєсі",

– жартують користувачі мережі.

До того ж люди згадали й потужну "бавовну" на Бєлгородщині, де міська влада завжди також звинувачує українців нібито в обстрілі.

"Цікаво, чи подеруться Брянськ і Бєлгород за право називатись БНР?".

Також у мережі сміються, що незабаром розпочнеться звільнення Брянська:

"Завтра о 5:42 почнеться звільнення БНР"

"Очікування – наступ на Мелітополь. Реальність – наступ на Брянськ".

Люди не здивуються, якщо "диверсанти жодного слова не знають українською мовою".

Також українці згадали, як російське телебачення показало фейковий репортаж, що нібито українська армія "розіп'яла трирічного українського хлопчика".

"Українська ДРГ" під Брянськом