Вийти з неї буде складніше: чи оголосить Путін війну після подій під Брянськом

У Росії 2 березня заявили, що "українська ДРГ" нібито проникла на територію Брянської області. Згодом член оборонного комітету держдуми Віктор Соболєв закликав оголосити війну Україні, бо "жодних червоних ліній не залишилося". Кремль не зробить цього, бо наслідки будуть незворотні.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України у США (2015 – 2019), голова правління Українського кризового медіацентру Валерій Чалий. За його словами, вийти з війни для окупантів буде значно складніше, ніж з так званої "спецоперації".

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Наслідки будуть незворотні

Чалий переконаний, що російський диктатор Владімір Путін не оголосить стан війни, бо наслідки цього будуть незворотні. Він зазначив, що країні-агресорці буде складно вийти з війни, коли буде оголошений відповідний статус. Завершити так звану "спецоперацію" Росії буде легше.

На мою думку, вони не оголосять стан війни. З тієї причини, що із так званої "СВО", можна вийти швидше та без величезних наслідків, які були б при оголошенні стану війни,

– вважає експосол.

Дипломат зауважив, що хоч Росія офіційно не оголошувала війну, але там відбувається все те, що під час воєнного стану: мобілізація, переведення виробництва на воєнний лад. Проте наразі чоловіки можуть виїхати з країни-агресорки за кордон.

Чалий про оголошення статусу війни в Росії: дивіться відео

Це не вплине на хід війни

Як підкреслив Валерій Чалий, Кремль хоче й далі економити на своїх громадянах, не виплачувати кошти за загиблих родичів, приховувати реальні втрати на війні проти України.

Вони все-таки намагаються уникнути уявлень про масштаби війни. Це ще залишає їм якісь можливості припинити все і вийти з території України. Їм легше буде тоді своє стадо повернути назад у стійло,

– сказав він.

Дипломат наголосив, що навіть якщо Росія офіційно оголосить статус війни, то це ніяк не вплине на хід війни в Україні.

"Українська ДРГ" під Брянськом: коротко