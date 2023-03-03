Звільняють Росію від путінського режиму, – політичний експерт про "ДРГ" під Брянськом

Президент Росії Владімір Путін потрапив у дуже небезпечну гру. "Інцидент" у Брянській області фактично зав'язав руки російському диктатору у прийнятті рішень за власною ініціативою.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, було б добре, аби прихильники антипутінського режиму не зменшували обертів.

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Хто причетний

Валерій Клочок повідомив, що реакція Путіна на "ДРГ" у Брянській області викликала сміх. До того ж українці вже не бояться жодних заяв з боку Росії.

На його думку, все ж в цій ситуації варто звернути увагу на хронологію.

Якось так випадково в лісі під Тулою вибухнув снаряд. Де ми, а де Тула?

– наголосив він.

За його словами, українсько-російський кордон не був демаркований вже багато років, тому що Росія відмовлялася це робити.

"Потрапляння, не потрапляння – це також помилка попередньої влади, що вона не змогла добитися того, щоб все-таки демаркувати кордони", – зауважив він.

Політичний експерт розказав, що вибух видався дуже дивним.

Валерій Клочок розповів, чим для Путіна обернеться "інцидент" у Брянській області: дивіться відео

Чому з'явилася версія про українську "ДРГ"

Клочок зазначив, що Україна не була причетною до вибухів в Росії.

Це може бути або спровоковано самими росіянами або силами, які перебувають всередині країни,

– зауважив він.

Політичний експерт зосередив увагу, що в Росії миттєво шириться інформація про те, що це захід української "ДРГ".

"Особливо феноменально було, що вони з жовтими стрічками. ДРГ і жовті стрічки? На лобі ще не вистачало написати ці абревіатури "Вбита дівчинка", "Розіп'яті хлопчики". Нічого не нагадує?" – додав він.

На його думку, дуже швидко у цій частині спрацювали представники Російського добровольчого корпусу, які виступають проти путінської влади.

Це показник того, що певні зрушення на Росії відбуваються не без допомоги, звісно, якихось сил,

– повідомив він.

За його словами, ці озброєні хлопці говорять про те, що вони прийшли не захоплювати когось у заручники, а мають на меті звільнити Росію від путінського режиму. І це справа рук же самих росіян.

"Як на мене, в Брянську треба вже проводити референдум", – пожартував Клочок.

Втім, це не єдина ознака того, що на Росію чекає крах.

Страхи Росії

Валерій Клочок пояснив, що в Росії вже є такі формування, які розуміють всю ганебність путінської влади, тому що свого часу був створений легіон "Вільна Росія" у складі ГУР Міноборони України.

Сьогодні з'являються добровольчі корпуси, які воюють не за Україну, а вони воюють проти Путіна,

– зазначив він.

За його словами, остання ситуація набула публічного розголосу.

"Він (Путін – 24 Канал) починає говорити, що хтось у нього збирається забрати історію", – наголосив політичний експерт.

На його думку, російський диктатор в паніці і загнаний в глухий кут.

Зараз заяви від окремих депутатів Держдуми РФ: "Оголосімо Україні війну!". Ну хлопці, насипте собі сіль знаєте куди спершу, ніж будете щось оголошувати Україні!

– не стримався Клочок і додав, що нас вже нічим не злякати.

Політичний експерт зосередив увагу, що це росіянам потрібно боятися, що всередині їхньої країни з'явилися озброєні росіяни, які точно не хочуть бачити Владіміра Путіна при владі.

Кінець режиму Путіна

Валерій Клочок розповів, що Владімір Путін просто був змушений коментувати "інцидент", бо так його вчать педагоги.

"Те, що йому видавалося дуже далеким, що він вибудував собі парканчик, через який ніхто не зайде, у нього все під контролем, все добре, виявилося не добре", – переконаний він.

За його словами, в Росії однозначно почався певний рух. Поки що невідомо, як довго це розгортатиметься.

Що робити конкретно? Заходьте в Брянську, Курську області. Вибивайте звідти військових росіян, які воюють за Путіна, прибирайте їх, доводьте у силовий спосіб, що ви готові у такий спосіб відродити ту ж саму "Велику Росію", яка не буде воювати з усім світом, а буде дбати про своїх людей,

– зауважив він.

Політичний експерт наголосив, що Путін все ж не намагатиметься використати оцю історію як привід для ухвалення рішень, наприклад, оголошення війни, мобілізації.

"Всередині самої Росії це вже нічого не змінює", – розказав він.

До того ж Путін потрапив у небезпечну для себе гру. Зараз російський диктатор заручник ситуації, в якій порядок денний формує далеко не він.

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