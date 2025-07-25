Намагаються поставити прапор, зняти відео, але всіх знищують, – Зеленський про ДРГ у Покровську

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія не просувається на фронті. Відсутність вагомих проривів росіяни намагаються нівелювати військово-інформаційними операціями.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час зустрічі із журналістами.

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Що сказав Зеленський про ситуацію на фронті?

"Вони не просуваються. Там дуже важко нашим хлопцям. І важко всюди. І "русским" дуже важко – це для нас добре. І "русские" не хочуть воювати. Окрім їх керівництва. І все це відчувається. Їх більше. Більший тиск. Більша мобілізація. Тому більше ризиків у нас. Вони дійсно пробують зробити прорив. У них проривів серйозних немає", – розповів Зеленський.

За його словами, відсутність вагомих проривів на фронті росіяни намагаються нівелювати військово-інформаційними операціями.

"Як ситуація з Покровськом. Скільки разів зайшло ДРГ? Я розмовляю з військовим, зараз з Сирським. Каже, за цей час, 5-7 разів. Дві людини, шість людей", – розповів лідер.

За його словами, був один раз, коли окупанти спробували закріпити 12 своїх людей.

Пробують зняти якесь відео: поставити прапор, зафільмували… і всі знищуються нашими захисниками,

– наголосив гарант.



Додамо, що президент під час вечірнього звернення 24 липня повідомив, що заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо поточної ситуації на українському фронті. Він зазначив, що Покровськ – найскладніший зараз напрямок.