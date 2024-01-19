Збитий літак А-50, ймовірно, брав участь, у параді перемоги у Москві, – ЗМІ

Напередодні над Азовським морем українські військові збили російський літак А-50. Журналісти припускають, що саме це повітряне судно брало участь у так званому параді перемоги у Москві.

До цього висновку дійшли після ознайомлення з різними даними, пов'язаними з цим повітряним судном. Якщо це правда, то Кремль отримав потужний ляпас, адже над Красною площею більше не пролетить А-50, яким так хизувалися окупанти.

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Парадний літак більше не полетить

Власне, один з російських пабліків у телеграмі опублікував список льотчиків. Мовиться про тих, хто ймовірно міг перебувати на борту А-50У, збитого над Азовським морем. Він штовхає на думку, що у ніч проти 15 січня збили літак, який брав участь у параді до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні – у 2020 році.

Звернімо увагу на сам список. У ньому можна побачити командира літака А-50У В'ячеслава Левченка, а також ще п'ятьох членів екіпажу. Канал "Досьє шпигуна" зазначає, що військових вважають "зниклими безвісти". Ба більше, сам список – неповний.

Зауважимо, що цей список також передрукував у себе приватний іванівський канал "Барс". Власне, в Іванові і розташований аеродром, який був місцем базування літака А-50У.

Й у 2020 році місцеві ЗМІ хизувалися тим, що літак під командуванням Левченка брав участь у параді. Тоді писали, що екіпаж А-50У "складається з п'яти членів льотного складу та десятьох операторів "другої кабіни".

Власне, В'ячеслава Левченка пригадує і диктор, котрий коментував проліт А-50У над Красною площею.

Збитий А-50У міг пролітати над Красною площею на параді перемоги: дивіться відео

Цікаво, що автор "Досьє шпигуна" зазначив, що А-50У познайомився з Азовським морем завдяки ЗРК Patriot. Водночас "качкою" назвав версію про буцімто помилку російської системи ППО. Каже, що вона спрямована на російських льотчиків.

І тут є логіка. Таким чином намагаються переконати пілотів, що виконувати завдання безпечно, як і раніше. А випадок з А-50У, переконують у байках, – лише помилка оператора системи ППО.

А-50 потрапив у пастку