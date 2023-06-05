У Дрогобичі не зноситимуть пам'ятник радянському солдату: що з ним вирішили зробити

Процес дерусифікації та декомунізації у Дрогобицькій громаді на Львівщині триває. Водночас вкрай несподіваним стало майбутнє пам'ятника радянському солдату. Його вирішили не зносити.

Мовиться про пам'ятник дрогобичанину Григорію Геврику. Широкому загалу він досі відомий як "герой радянського союзу". І в рамках декомунізації його мали б знести як і решту пам'яток кривавого режиму.

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Пам'ятник вирішили не зносити

Питання майбутнього пам'ятника військовому обговорювали. Вирішили провести електронні консультації з громадою. Також до Інституту національної пам'яті й Інституту українознавства імені Крип'якевича НАН України відправили звернення.

За результатом, керуючись рекомендаціями Інституту українознавства, висновками місцевих істориків і краєзнавців, а також зверненнями мешканців, комісія дійшла до несподіваного висновку. Пам'ятник дрогобичанину Григорію Геврику вирішили зберегти. Він продовжить стояти на вулиці Горішня Брама, але є кілька "але":

пам'ятник позбавлять радянської символіки;

наявний напис замінять на "Дрогобичанин Григорій Геврик – герой Другої світової війни".

Крім того, напрацьована правдива історична довідка про Григорія Геврика. Її опублікували на сайті музею "Дрогобиччина".

Над виготовленням нової таблички працює КП "Служба муніципального управління". Також вона міститиме QR-код з посиланням на історичну довідку про дрогобичанина.

Додамо, що спеціальна комісія з питань проведення заходів дерусифікації та декомунізації працює з червня 2022 року у Дрогобицькій громаді.

До слова, у рамках декомунізації на Харківщині село Ватутіне отримає нову назву. Його планують перейменувати на Залужне. Рішення про це ухвалив комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 5 червня.

Зауважимо, що Ватутіне – село, що розташоване у Нововодолазькому районі. Згідно з наявними даними, його населення становить 1 273 особи. І тепер це село називатиметься на честь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.