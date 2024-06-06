У Бєлгородській області дрон атакував нафтобазу: там загорівся резервуар

Ніч на 6 червня у Росії видалася неспокійною. Крім НПЗ в Ростовській області, біди зазнала також і нафтобаза на Бєлгородщині.

Так, у Бєлгородській області цієї ночі, 6 червня, зазнала дронової атаки нафтобаза у Старооскольському міському окрузі. На об'єкті сталася пожежа. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на місцевого губернатора В'ячеслава Гладкова.

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Безпілотник атакував нафтобазу у Бєлгородській області

На додаток до удару по Новошахтинському НПЗ, в Ростовській області в Росії заявили про удар дроном і на північному напрямку – по нафтобазі в Бєлгородській області.

Так, влада Бєлгородської області Росії повідомила про атаку дрона-камікадзе на нафтобазу в області. За словами місцевого губернатора, в результаті атаки постраждала нафтобаза на території Старооскольського міського округу Бєлгородської області. Там горів один з резервуарів.

Внаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів,

– розповів він.

Гладков також додав, що пожежу ніби "оперативно ліквідували", і що постраждалих немає.

У ворожих медіа додали, що востаннє дрони били по нафтобазі в Старому Осколі на північному сході Білгородської області вночі на 13 травня.

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