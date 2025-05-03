"Баба Яга" розгромила росіян на Харківщині: відео успішної роботи вітчизняного дрона

ЗСУ продовжують завдавати втрат російській армії. Для цього використовують і вітчизняну зброю.

Зокрема, прикордонники показали, як нищать ворога на Харківщині українськими дронами-бомберами. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДПСУ.

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"Баба-Яга" розбомбила окупантів на Харківщині

Прикордонники Харківщини показали, як розгромили позиції та техніку російської армії з використанням українського дрона-бомбера Vampire, якого окупанти називають "Бабою-Ягою".

Які характеристики Vampire



Безпілотники "Баба-Яга" – це нічні бомбери, які заносять на ворожі позиції потужні боєприпаси різного типу дії. Вони мають хорошу точність, радіозв'язок, тепловізійну камеру та можуть прицільно скидати одночасно 4 боєприпаси.



Дрони-бомбери Vampire працюють автономно і самостійно повертаються. Аналогів у росіян немає.

На кадрах можна побачити, як снаряди успішно атакують ворожі позиції, після чого починається детонація.

На відео також видно декілька розгублених окупантів, які потрапили у немилість "Баби-Яги".

"Баба-Яга" нищить окупантів на Харківщині: дивіться відео

Загалом прикордонники прозвітували про знищення 3 автівок і 3 позицій окупантів.