Не боїться засобів глушення: Україна має на озброєнні ударно-розвідувальний дрон Jupiter Hunter

В Україні представили нову розробку – ударно-розвідувальний безшумний електричний безпілотник Jupiter Hunter-1. Дрон фактично безшумний і не боїться РЕБ і засобів глушення.

Переваги Jupiter Hunter

Дрон призначений для ведення повітряного спостереження, розвідки, криміналістики, отримання й передачі аерофотознімків та співпраці з силами наземних операцій. Безпілотник розробили фахівці DEFENDER.ARMY.

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Розробники зазначили, що завдяки фіксованому крилу та здатності до вертикального зліту/посадки безпілотник не потребує злітно-посадкової смуги. Тобто, він буде ефективний навіть у складних для роботи місцях та в районах з великою щільністю населення.

Дрон не боїться РЕБ

. Дрон може переносити до чотирьох боєприпасів за один політ. У середньому вартість такого дрона становить близько 50 тисяч доларів.

Режим швидкої дії FHSS дає змогу уникнути впливу РЕБ і засобів глушення. У режимі пропелера підтримується стійкий політ як у режимі орієнтації, так і в режимі висіння,

– повідомили розробники.

За навантаження в 10 кілограмів дрон може працювати 1,5 години, здійснюючи польоти на відстань 150 кілометрів.

За навантаження 2 кілограм час роботи збільшується до 3,5 годин, а відстань польоту – до 350 кілометрів. Максимальна дальність радіокерування – 150 кілометрів, а під час використання системи Starlink – без обмежень.



Jupiter Hunter-1 розробила команда українських фахівців / Фото defender.army

Технічні характеристики Jupiter Hunter-1:

Максимальна злітна вага: 34 кг

Розмах крил: 3914 мм

Довжина: 1920 мм

Батарея: 6S 32 000 мА*год

Максимальне корисне навантаження, що рекомендується: 10 кг

Круїзна швидкість: 75-90 км/год

Максимальна швидкість: 120 км/год

Максимальна робоча висота: < 4500 м

Підтримка систем GPS, Galileo, BDS

Кількість каналів: понад 120

Довідка. DEFENDER.ARMY – група компаній, яка займається виробництвом, розробкою, імпортом та реалізацією продуктів, що забезпечують захист та безпеку.