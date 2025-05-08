Вкрали навіть назву: що відомо про російські морські дрони "Катран" і чому це загроза для Magura

Ще з літа 2024 року у Росії почали працювати над створенням власних морських дронів. Тоді ж з'явився дрон "Катран", назву котрого росіяни вкрали в України, й нині ворог знову активізував роботу над цим дроном.

Вочевидь, це напряму пов'язано із масштабною атакою українських морських дронів, під час якої вперше у світі вдалося збити винищувач. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Росія знову взялася за розробку морських дронів

Окупанти позиціюють російський "Катран" як багатофункціональну платформу, на яку можна встановити різне озброєння, включно з опцією нести FPV-дрони "Скворец-ВМФ". Відтак, у Росії стверджують, що такий морський дрон також можна використовувати як ударну систему.

Втім, аналітики наголошують, що реальна ефективність такого застосування "Катранів" викликає значні сумніви.

Все через специфіку типу зв'язку, який використовує цей "Катран" – звичайний радіозв'язок, який чудово глушиться системами РЕБ, а також значно обмежує радіус дії. І хоча він декларується на дальності до 100 – 200 кілометрів, але це можливо реалізувати через вразливу мережу ретрансляторів,

– наголосили аналітики.

Крім того, FPV-дрони "Скворец-ВМФ" на 10-дюймовій рамі мають дальність дії до 5 – 10 кілометрів. Вони також керуються за допомогою радіоканалу, а носій повинен бути близько до берега.

Однак, після успішного збиття винищувачів за допомогою дронів, у Росії знову зацікавилися розробкою "Катранів", Ймовірно, тепер росіяни спробують його удосконалити, щоб протидіяти українським морським дронам. Так, одним з варіантів озброєння російського морського дрона "Катран" є великокаліберний кулемет "Корд". Відтак, Росія, ймовірно, хоче перетворити свій морський дрон на загрозу для Magura.

Проте цьому Україна може протидіяти. За словами аналітиків, достатньо оснастити морські дрони системами РЕБ, а також своїми засобами ураження ворожих морських дронів.

"І мова вже точно йде про те, що в оглядовому майбутньому мова буде йти про комплексні операції великих безпілотних угруповань зібраних з дронів з різною спеціалізацією та задачами", – резюмували у ЗМІ.

Нагадаємо, що українські військові вперше у світі ударом морського дрона Magura знищили російський бойовий літак Су-30. Це сталося 2 травня в акваторії порту Новоросійська.