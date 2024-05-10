Magura V5 і розвідка завдали збитків російському флоту на 500 мільйонів доларів США, – Юсов

Українська розвідка за допомогою морського надводного дрона Magura V5 змогла ефективно вражати ворожі судна у Чорному морі. Наразі збитки для окупантів є суттєвими.

За попередніми оцінками, збитки для Чорноморського флоту росіян через дії дронів Magura становлять близько 500 мільйонів доларів США. Про це в етері телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов, передає 24 Канал.

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У ГУР розповіли секрет дрона Magura V5 і його ефективність

Юсов зазначив, що секрет українського морського дрона Magura, безперечно, в майстерності українських виробників, які змогли створити унікальний засіб ураження ворожого флоту, а також озброєння й особового складу, який розташований, власне, на борту в момент знищення.

Секрет в поєднанні цієї майстерності з вмілостями і діями операторів і фахівців Головного управління розвідки і розвідників, зокрема, спецпідрозділу ГУР МО, Group 13. Це поєднання, яке постійно удосконалюється і дає все нові і нові результати,

– наголосив представник української розвідки.

Він також зауважив, що сьогодні морський дрон Magura в руках операторів ГУР МО – це грізна зброя і, напевно, найбільш ефективний винищувач Чорноморського флоту агресора за період повномасштабного вторгнення.

"Уже станом на зараз на понад 500 мільйонів доларів США Чорноморський флот агресора зазнав збитків внаслідок ефективних дій спецпризначенців ГУР з використанням дронів Magura", – сказав Юсов.

Морський дрон постійно вдосконалюють

Журналістимали змогу поспілкуватися з засновником та командиром Group 13 з позивним "Тринадцятий" і дізнатися, як вдається ефективно нищити ворожі судна в морі. Як працює Group 13, зокрема, з дронами Magura – читайте у матеріалі

Юсов також зазначив, що, безперечно, постійно йде процес вдосконалення морського дрона Magura V5. Так, після кожної вдалої операції відбувається ретельний аналіз, як дій наших розвідників, так і ворога.

Адже він (ворог – 24 Канал) також не стоїть на місці, він намагається знаходити засоби й інструменти протидії, використовувати нову тактику, щоб захищати свої судна. З усім тим все це аналізується, робляться відповідні висновки, вдосконалюється як сам засіб ураження Magura, що стосується і оснащення і бойової частини й інших елементів, які стають новими сюрпризами для ворога,

– сказав представник ГУР.

Крім того, вдосконалюється й тактика використання українських морських дронів фахівцями ГУР МО. За словами Юсова, це дає результати, адже попри підготовку ворога вдається завдавати все нових і нових уражень.