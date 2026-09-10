Російський дрон у Молдові намагався атакувати літак Зеленського: усе, що відомо про інцидент

Літак президента Зеленського ледь не атакував російський безпілотник під час вильоту з Молдови до Норвегії 8 вересня. Про цю подію першим заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

24 Канал зібрав усе, що наразі відомо про цей інцидент.

Подробиці спроби атаки на літак Зеленського

За словами Стьоре, безпілотник опинився у небезпечній близькості від повітряного судна саме під час зльоту.

Його літак мало не був збитий безпілотником під час зльоту з Молдови. Така реальність, з якою він зіткнувся

– запевнив норвезький прем'єр.

Він не уточнив, з яких саме джерел отримав цю інформацію і наскільки близько БпЛА пройшов біля борту.

Водночас джерела 24 Каналу повідомили, що йдеться, ймовірно, про "Шахед", який кружляв над Молдовою та Румунією.

Молдовська поліція заявила, що апарат упав на соняшникове поле на околиці села в Ришканському районі за 160 кілометрів від міжнародного аеропорту Кишинева. Унаслідок цього виникли чотири пожежі, але ніхто не постраждав.

Хоча, за деякими даними, їх могло бути 2. Один із них упав на полі на північ від Кишинева, спричинивши пожежу, а уже другий продовжив політ і увійшов до повітряного простору Румунії.

Через загрозу повітряний простір країн був закритий деякий час.

Загалом через повітряну тривогу в аеропорту Кишинева затримали 3 вильоти, зокрема Зеленського, та 4 рейси, що прибували.

Посол Молдови у США Владислав Кульмінський заявив, що російський реактивний безпілотник міг цілеспрямовано летіти в напрямку літака Зеленського. За його словами, уряд Молдови не вважає інцидент випадковістю, адже БпЛА опинився над країною саме тоді, коли борт українського президента перебував в аеропорту.

Чи коментували інцидент у Зеленського

Тим часом джерело агентства AFP в Офісі Президента України назвало заяви про ризик для Зеленського "перебільшенням".