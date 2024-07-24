Менший за "Шахед": у Defence Express розповіли про невідомий російський дрон, який збила Україна

Українські захисники збили ще один незвичайний дрон російських окупантів. Експерти проаналізували цей цікавий факт. Власне, збитий безпілотник – невідомого типу.

Це вже другий за останні 4 дні випадок збиття нового типу далекобійного дрона, який Росія використовує для атак по Україні. Після невдалої спроби завдати удару по Києву в ніч на 20 липня – ще один невідомий дрон був знешкоджений у середу, 24 липня.

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Україна збила невідомі БпЛА: аналіз Defense Express

Портал Defense Express отримав фото збитого дрона від власних джерел. Безпілотник впав на відкритій місцевості та майже не зазнав пошкоджень, що дозволило детально вивчити його конструкцію.

Командування Повітряних сил інформувало, що загалом під час атаки ворог використав 23 дрони типу Shahed, з яких було збито 17 одиниць . Ймовірно, що збитий дрон також було ідентифіковано як Shahed через схожість профілю польоту та інших маркерів.

Дрон має конструкцію "летюче крило" з двигуном внутрішнього згорання та штовхальним гвинтом у хвостовій частині, пофарбований у чорний колір. Він менший за Shahed-136, із розмахом крила близько 2,5 метрів і довжиною близько 2 метрів. Фахівці вже аналізують його деталі та компоненти для отримання додаткової інформації.

Зазначається, що Росія, можливо, намагається розширити виробництво іранських дронів.

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Окрім Shahed-136, потенційно можуть з’явитися дрони-камікадзе типу Qasef, які використовували єменські хусити. Ці дрони вже запатентовані в Росії, що свідчить про можливість їхнього виробництва в майбутньому.