Дрон-розвідник "Орлан" розбився у Казахстані: Росія глузливо звинувачує Францію

Біля нафтового гіганта Казахстану, інфраструктури "Каспійського трубопровідного консорціуму", були виявлені уламки російського дрона-розвідника. Астана вже розпочала розслідування.

Росіяни цинічно заперечують свою причетність. Вони стверджують, що в історії начебто фігурує французький безпілотник SAGEM Crecerelle, не пояснюючи звідки він міг там узятися, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Росія шпигує за "хорошими" сусідами

Уламки розбитого у Казахстані БпЛА збереглися у хорошому стані. їх фото вже шириться мережею. Вони чітко вказують на те, що це саме розвідувальний дрон росіян типу "Орлан". Збройні сили Казахстану таких безпілотників не мають.

Уламки розбитого БпЛА біля нафтового заводу у Казахстані / Фото соцмережі

На окрему увагу заслуговує той факт, що окупанти навіть не намагаються брехати правдоподібно. Французький БпЛА SAGEM Crecerelle й близько не схожий на "Орлан".

Ймовірно, Росія у такий спосіб не приховує правду. Вона глузливо запитує у казахів: "так, це ми, але що ви нам зробите?".

Аналітики вважають, що цей епізод свідчить про зростання загрози від Кремля для сусідніх країн. Особливо на тлі того, що Казахстан підтвердив провину росіян в історії зі збитим азербайджанським літаком.

До слова, Казахстан має доволі потужну ППО, але застарілу. Ба більше, країна має найменшу щільність сил та засобів саме на півночі, котра межує з Росією. Одного разу агресивні сусіди можуть скористатися цією обставиною для проведення в цьому регіоні "операцій під фальшивим прапором".