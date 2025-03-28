Український дрон ліквідував окупантів, які відпочивали в спальниках: у чому унікальність атаки

Український БпЛА завдав смертельного удару по групі російських військових, які відпочивали в спальних мішках після бою. Ця точна та ефективна атака була зафіксована камерою FPV-дрона.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Що відомо про удар по окупантах в спальниках

Смертоносний український дрон виявив російських солдатів, які спали десь уздовж лінії фронту на сході. Дрон елітного підрозділу "Птахи Мадяра" проник в приміщення та завдав точного удару, що, ймовірно, призвело до серйозних втрат серед окупантів.

Цей точний удар, зафіксований камерою FPV-дрона в реальному часі, є нагадуванням про постійну присутність малих дронів на фронті.

Дрон атакував окупантів в спальниках: дивіться відео (Увага! Присутня ненормативна лексика)

Російські військові могли захиститися від них можна навіть простою сіткою, ширмою чи закритими дверима, але через їхню недбалість вони стали легкими мішенями. Один із військових, ймовірно, прокинувся за мить до удару, але вже не мав шансів на порятунок.

Що відомо про дрон, яким атакували окупантів

Задіяний БпЛА був не просто стандартним FPV-дроном, а оснащеним інфрачервоною камерою, що дозволяло йому працювати цілодобово. Ймовірно, це була волоконно-оптична модель, яка передавала сигнали через надтонкий кабель, замість радіоканалу, що можна заглушити. Завдяки цьому дрон зміг проникнути в будівлю, не втративши зв’язок, що часто трапляється з радіокерованими FPV-дронами.

З досвідченим оператором волоконно-оптичний FPV здатен досягати цілей, які раніше були недосяжними. Україна та Росія дедалі активніше використовують ці дрони, попри їх високу вартість.

Те, що українські FPV-дрони тепер здатні знаходити і атакувати російських солдатів навіть під час їхнього відпочинку у спальних мішках, свідчить про зростаючу смертоносність цієї технології. Українські оператори БпЛА тепер мають змогу не лише завдавати точкові удари, а й перетворювати життя ворога на справжній кошмар.