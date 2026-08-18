Операція "Нульова фаза" у Молдові: навіщо Путін свідомо запускає ракети по сусідніх країнах

Останнім часом повітряні цілі країни-агресорки все частіше перетинають кордони сусідніх європейських держав. Аналітики впевнені, що такі інциденти є частиною масштабної гібридної гри, спрямованої на залякування союзників.

Як зазначається у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW), падіння російського боєприпасу в Молдові 17 серпня свідчить про запуск Кремлем операції "Нульова фаза". Експерти переконані, що Москва свідомо наражає на небезпеку сусідні країни, формуючи умови для майбутніх провокацій проти НАТО.

Що відомо про інцидент?

У понеділок, 17 серпня, на кукурудзяному полі поблизу молдовського села Талмаза, що за 20 кілометрів від українського кордону, впав і вибухнув невідомий об'єкт.

За даними Повітряних сил ЗСУ, туди з території Одеської області залетіла російська крилата ракета або баражуючий боєприпас "Бандероль". Міністерство закордонних справ Молдови вже рішуче засудило це порушення суверенітету, наголосивши на підриві регіональної безпеки.

Аналітики ISW підкреслюють, що російське керівництво цілком усвідомлює ризики влучання своєї зброї на території інших держав.

Вони сприймають це як припустимий наслідок обстрілів західних і південних регіонів України. Ця кампанія включає не лише порушення повітряних кордонів, а й диверсії, операції під чужим прапором та роботу засобів радіоелектронної боротьби.

З огляду на це, фахівці радять НАТО розглянути можливість укладення з Україною угод про спільну протиповітряну оборону.

Системна проблема для Європи

За інформацією Центру протидії дезінформації, лише з 15 липня по 15 серпня у повітряний простір європейських країн залетіли щонайменше 12 російських дронів і ракет. Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, 9 серпня у Молдові зафіксували падіння дрон-ракети.

Тоді міністр оборони країни Анатолій Носатий відреагував на ситуацію досить категорично. "Росія продовжує загрожувати безпеці Молдови. Останні два інциденти з порушенням повітряного простору нашої країни – загроза безпеці громадян. Щодо інциденту в Крокмазі – наші фахівці вивчають об'єкт, що вибухнув, і, за попередньою інформацією, це російський дрон. Це більш просунута модель, порівняно з тими, що опинялися на нашій території раніше", – повідомив Носатий у матеріалі про розслідування інциденту.

Окрім того, небезпечні знахідки фіксують і в інших країнах Альянсу. Нещодавно на пляжі в Румунії знайшли уламки безпілотника. Міністр оборони Румунії Раду Міруце тоді пояснив, що апарат перебував у їхньому повітряному просторі надто мало часу, щоб його можна було перехопити.