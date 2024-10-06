Готуються до нової тактики: що змусило росіян вперше застосувати дрон "Охотник"

У небі над Донеччиною росіяни втратили новітній ударний дрон "Охотник". Раніше в Україні його не помічали.

Цікаво, що уразити дрон міг "френдлі фаєр". Для чого ж тоді росіяни застосували С-70 "Охотник", 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Чому росіяни вперше використали "Охотник" в Україні

В районі Костянтинівки на Донеччині могли збити важкий ударний безпілотник Росії С-70 "Охотник". Хоч спочатку з'явилась інформація про збиття винищувачів, однак вона не підтвердилась.

Варто додати, що у Росії є лише три одиниці згаданого безпілотника. Точніше уже дві. Його серійне виробництво мало б розпочатися у 2024 році, однак тепер щодо цього є сумніви.

З огляду на всі дані, знищили його саме росіяни. Щось пішло не так, і їхня ППО збила свій же БпЛА. Чи був він для нас загрозою? Звісно, був. Думаю, не дарма він з'явився на території Донецької області, бо росіяни шукають спосіб, як продовжувати закидувати нас КАБами без ризику для власних пілотів,

– наголосив Петро Андрющенко.

Річ у тім, що, як би російська влада не намагалась переконати свій народ у відсутності ППО на території України, вона є і працює ефективно. І Patriot, й інші ЗРК уражають ворожі літаки, збивають ракети та РЕБами придушують роботу безпілотників. Тож Кремль захотів витягнути "козир з рукава". Однак щось пішло не так.

"Робота цього безпілотника потім могла б стати для нас проблемою. Не дарма там є Stealth-технології, невідомо наскільки легко його виявляти нашим системам ППО. Але радіємо, що вже є невдала спроба його використання. Ймовірно, надалі росіяни відмовляться від руху у цей бік. У них сьогодні просто не вистачає ресурсів", – пояснив Андрющенко.

Довідка. Stealth – це комплекс заходів, які роблять літак малопомітним. Ця технологія знижує його помітність в радіолокаційному та інфрачервоному діапазонах.

Зауважимо, що українська сторона наразі не підтверджувала, що дрон "Охотник" збили росіяни, так само як і не повідомляла, що це була робота Сил оборони.