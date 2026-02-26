Російський дрон знову залетів на територію Румунії, довелося підіймати винищувачі F-16

Під час атаки на Одесу в Румунії зафіксували російський безпілотник над північним повітом Тулча. Для перехоплення дрона підійняли винищувачі F-16.

Про це повідомляє Digi24.

Що відомо про російський дрон над Румунією?

Ввечері в середу, 25 лютого, жителі північної частини румунського повіту Тулча отримали оповіщення системи Ro-Alert. Причиною став обстріл Росією України та виявлення повітряної цілі, що прямувала в бік румунського кордону.

У міністерстві національної оборони (MApN) підтвердили, що радари зафіксували безпілотник, який на короткий час зайшов на територію країни.

З авіабази Фетешль близько 17:50 підняли два винищувачі F-16. Безпілотний зайшов у повітряний простір Румунії через Сфинту-Георге і покинув на північ від Суліни, вздовж територіальних вод.

Для життя людей не було ніякої загрози, однак мешканців попередили про можливість падіння уламків. Четверо жителів телефонували до рятувальної служби, щоб дізнатись більше про ситуацію. А деякі з них заявляють, що чули гул дрона та бачили його, коли той летів на малій висоті.

У міністерстві національної оборони Румунії заявили, що подібні дії є "серйозним порушенням міжнародного права та загрозою регіональної безпеки". Також наголосили, що вони засуджують атаки Росії на цивільну інфраструктуру України.

Коли ще російські безпілотники порушували повітряний простір Румунії?