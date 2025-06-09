ГУР "розпакувало" новий російський дрон V2U зі штучним інтелектом

Головне управління розвідки оприлюднило дані про конструкцію, електронну базу та джерела постачання нового російського ударного дрона V2U. Цей безпілотник окупанти активно використовують на Сумському напрямку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Що відомо про російський дрон V2U

За даними ГУР, особливістю нового російського дрона є його здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту.

Обчислювальна система дрона побудована на базі китайського мінікомп'ютера Leetop A203, у якому центральним процесором виступає високошвидкісна платформа на основі NVIDIA Jetson Orin.

Цікаво! V2U має лише один GPS-модуль, що, ймовірно, свідчить про відмову російських розробників від супутникової навігації через ефективну роботу українських систем РЕБ. Замість цього дрон, імовірно, орієнтується за допомогою "комп'ютерного зору" та порівнює зображення з камери з попередньо завантаженими фото місцевості.

Дроном також можна керувати у форматі FPV через LTE-зв'язок. Для цього використовується модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11 із SIM-карткою одного з українських мобільних операторів. Попри російське маркування, елементна база модема має китайське походження.

Безпілотник зібраний переважно з компонентів китайського виробництва: двигуна, GPS-модуля, сервоприводів, твердотільного накопичувача, далекоміра, регуляторів обертів, елементів живлення,

– розповіли в ГУР.

Окрім цього, на борту встановлено світлочутливий сенсор виробництва японської компанії Sony, електромагнітне реле від ірландської Te Connectivity, а також згаданий раніше американський модуль Jetson Orin.

У ході розслідування з'ясувалося, що постачання компонентів і збирання дронів здійснюють чотири компанії: дві з них зареєстровані в Росії, ще дві – у Китаї.