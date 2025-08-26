У понеділок, 25 серпня, в Естонії, у волості Ельва Тартуського повіту, фермер знайшов уламки військового дрона. На місці була вирва від вибуху.

Естонські спецслужби припускають, що це був український дрон, запущений для атаки по цілях у Росії. Безпілотник збили з курсу окупанти за допомогою глушіння GPS та інших засобів радіоелектронної боротьби, і він випадково залетів у повітряний простір Естонії, передає 24 Канал із посиланням на ERR.

Що відомо про падіння українського дрона в Естонії?

Дрон був споряджений вибухівкою, яка здетонувала при падінні. Якби він впав на житловий будинок, руйнування були б серйозними. Зараз перевіряють, звідки саме дрон потрапив до Естонії – з боку Росії чи Латвії.

Міністр оборони Ханно Певкур заявив, що цей випадок напряму пов'язаний із війною: Росія її продовжує, а Україна захищається.

Начальник естонської розвідки Антс Ківісельг пояснив, що Росія глушить GPS, щоб прикривати свої стратегічні об'єкти, і ці дії не спрямовані безпосередньо проти Естонії чи НАТО. Рівень загрози для країни не змінився.

Також Певкур повідомив, що Естонія купує нові радари для виявлення низьколітаючих цілей. Вони мають значно посилити захист, хоча створити повне "стопроцентне" покриття неможливо – про це свідчить і досвід війни в Україні.

Нагадаємо, що у ніч проти 24 серпня дрони масово атакували Ленінградську область, нафтотермінал в порту Усть-Луга біля кордону з Естонією.

Зауважимо, що вранці 24 серпня Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії відстежував російський дрон, що пролітав над Чудським озером і згодом упав у озеро на території Росії.

