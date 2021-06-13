Кидались палками й камінням: дрон ЗСУ подражнив окупантів, пролетівши над їхніми позиціями

Дрон Збройних сил України 13 червня пролетів над позиціями окупантів на Донбасі. Проросійських найманців це не на жарт розлютило.

На оприлюднених кадрах видно, як один з окупантів намагається перешкодити роботі дрону. У хід пішло каміння та палки, які проросійський бойовик знайшов на землі.

Важливо Російські бойовики хитрощами виманюють українських бійців, щоби зробити їх мішенями

Наразі невідомо, в якому саме районі дрон українських військових здійснив обліт. Але реакція окупантів свідчить про те, що вони не очікували побачити наш дрон.

Політ дрону наших військових над позиціями проросійських найманців тільки підтверджує, що їхня протиповітряна оборона складається зі звичайних палок, каміння, радянських прапорів та переляканих бойовиків,

– зазначили у телеграм-каналі.

Як минула доба на Донбасі

Минулої доби найманці Росії завдали 9 обстрілів по позиціях наших захисників.

Поблизу Водяного на Приазов'ї окупант тричі відкривав вогонь гранатометів різного типу, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі Пісків російсько-окупаційні війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів. До того ж гатили по Новотошківському, Авдіївці, Луганському, Причепилівці.

Ніхто з українських військових протягом доби не постраждав.