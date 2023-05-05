З дронами військовим зручніше насипати окупантам, – Юрій Голик про допомогу ЗСУ
5 травня 2023, 16:07Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Юрія Голика
Українські військові постійно потребують безпілотників. Відтак волонтери продовжують передавати захисникам додаткові "очі".
Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив підприємець і волонтер Юрій Голик.
Читайте також "Швейна рота" створює речі для військових: як їхній одяг допомагає пораненим
Разом із спортсменом Сергієм Стаховським вони передали два БПЛА Mavic-3 бійцям 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади.
З ними на Донбасі українським десантникам зручніше насипати російським окупантам,
– прокоментував Юрій Голик.
Ще два дрони аналогічної моделі волонтери направили до прикордонників з бригади "Сталевий кордон". За словами Голика, наразі військові цього підрозділу посилено готуються до контрнаступу.Нагадаємо, раніше Юрій Голик разом з військовослужбовцем Олександром Карпюком розповіли, як зробити з волонтерства систему корисну для армії.