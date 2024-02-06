Дрони на Бєлгородщині, ракетна небезпека на Курщині: якою була ніч в Росії

Ніч в росіян щонайменше у Бєлгородській та Курській області була тривожною. Зокрема, окупанти оголошували про атаку дронів та декілька разів про ракетну небезпеку.

Неспокійно в росіян було, починаючи з 23:41 5 лютого. Адже саме тоді у Бєлгородській області оголосили про ракетну небезпеку.

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Що відомо про тривожну ніч в росіян

Спочатку росіянам у Бєлгородській області прийшло сповіщення про ракетну небезпеку. Їх закликали залишатись вдома та не підходити до вікон. Згодом попередження транслювали по телебаченню.

У росіян працювало сповіщення про ракетну небезпеку: дивіться відео

Орієнтовно перед опівніччю 6 лютого ракетну небезпеку оголосили також у Новооскольському районі Бєлгородської області. Вже орієнтовно о 1:45 6 лютого росіяни бідкались через нібито ракетну небезпеку в Курській області. Зокрема:

о 02:14 мешканцям регіону надійшло push-повідомлення про оголошення ракетної та авіаційної небезпеки. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що небезпечно нібито в Залізногірську та Хомутівському районі Курської області;

о 02:32 пролунав відбій ракетної та авіаційної небезпеки.



Тривога в Курській області / Скриншот з ворожих телеграм-каналів

Відбій на Бєлгородщині оголосили ближче до 4:00 6 лютого. Проте о 5:00 знову заявили про небезпеку.

Дрони атакували Бєлгородщину

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що дрони нібито атакували Бєлгородську область. Зокрема, під атакою було місто Губкін Бєлгородської області. У росіян традиційно ніхто не постраждав.

Різні пошкодження виявлено на території 4 приватних житлових домоволодінь: вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади та огорожі. Подомовий обхід території буде продовжено у світлий час доби,

– заявив Гладков.

Російське міноборони о 6:30 6 лютого традиційно відзвітувало про нібито збиття 7 безпілотників.

Орієнтовно о 6:00 на Бєлгородщині знову оголосили про ракетну небезпеку. Відбій пролунав тільки о 6:40 6 лютого.

Згодом Гладков заявив, що нібито голова Губкінського міського округу заявив про відсутність постраждалих і значних руйнувань.