Дрони добралися до важливого міста під Москвою: яку небезпечну зброю там виготовляють

У ніч проти 10 вересня відбулася масштабна атака дронів на Москву. Вибухи лунали і в Подольську, і в Домодєдово, і в Жуковському.

Було гучно і в Коломні, де виробляють небезпечну зброю. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков сказав 24 Каналу, чому дрони настільки активно летять під Москву.

До теми Сиділи всю ніч голодні: росіяни бідкалися про затримання рейсів у Домодєдово через безпілотники

Яку зброю виготовляють у місті Коломна

Мер Москви Сєргєй Собянін заявив, що буцім у Коломні росіяни ліквідували один дрон. Безпілотники не просто так туди летіли.

Там розробляють та виготовляють "Іскандери", системи різноманітних ракетних технологій, ППО та багато іншої зброї.

Для оборонної стратегії та промисловості Росії – це важливе місто та об'єкти. Атака була зрозумілою. Містяни й так все розуміють, пояснювати нічого не потрібно,

– наголосив Геннадій Гудков.

Значна частина жителів Коломни працюють на цих військових підприємствах. Невдовзі зможемо побачити реакцію влади. Ця атака однозначно матиме морально-психологічні наслідки.

Де розташована Коломна: дивіться на карті

Про аеропорт "Жуковський"

Найбільш гучно було в районі аеропорту, який розташований між містами Раменське та Жуковський.

На летовищі дотепер палає пожежа. Воно чи не найвідоміше у Росії, і має безпосереднє відношення до російської армії.

У Жуковському є військово-транспортні та випробувальні аеродроми для бойової техніки. Там досить часто влаштовують авіашоу. Це "літаковий рай".